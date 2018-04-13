البعثة الدبلوماسية اللبنانية حددت عدد أقلام الاقتراع وأماكنها في القارة الاسترالية

أعلنت البعثة الدبلوماسية اللبنانية في استراليا في تعميم مشترك عن تحديد عدد الاقلام والأماكن التي ستتم فيها الانتخابات في 29 الحالي في استراليا وعددها 33، في نطاق عمل السفارة في كانبيرا والقنصلية العامة في سيدني والقنصلية في ملبورن، وفي القنصيلتين الفخريتين في برزبن وادلايد.

وتم تحديد 24 قلما في سيدني وضواحيها، توزعت على المراكز الدينية المسيحية والإسلامية، وستة اقلام في ملبورن في مبنى القنصلية العامة، وقلمين للاقتراع في كل من برزبن وادلايد في القنصليتين الفخريتين، وقلم في احدى المؤسسات في بيرث.