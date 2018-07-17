البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات: إنتخابات لبنان كانت جيدة

قيمت البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات العملية الانتخابية بمندرجاتها كلها ، و وصفتها بأنها كانت جيدة. وخلال مؤتمر صحافي، قدمت كبيرة المراقبين في لبنان ايلينا فالنسيانو التقرير النهائي للبعثة، و تضمن 25 توصية تمحورت حول قضايا تراوحت من تمثيل النساء وإدارة الانتخابات وأداء الهيئات التنظيمية الى بيئة الحملات أداء وسائل الإعلام والنزاعات الانتخابية.

وأكدت فالنسيانو أن التقرير يهدف إلى تقوية النظام الانتخابي في لبنان، ومعالجة الثغرات الواردة في لقوانين التي تحكم تمويل الحملات الانتخابية ، والعمل على مسألة عدم المساواة في الوصول الى وسائل الاعلام.