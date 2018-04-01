البطولة العربية للسلة تحط رحالها في بيروت

وافق الاتحاد العربي لكرة السلة رسميا، على طلب نادي بيروت اللبناني، استضافة بطولة الأندية العربية، في الفترة ما بين الأول و11 أكتوبر القادم.

وتسلم الاتحاد اللبناني للعبة أمس السبت، كتاب الموافقة من الاتحاد العربي، لكي يقوم بإبلاغ نادي بيروت بالاستعداد والتجهيز لاستضافة البطولة.

وكان نادي بيروت الوافد الجديد، قد فاجأ الجميع بتحقيقه نتائج جيدة، في أول موسم بدوري الدرجة الأولى اللبناني، بعد احتلاله المركز الثالث في ختام الدور الثاني للمسابقة، ليتأهل لمواجهة المتحد في دور الثمانية.

وسبق للبنان أن استضاف البطولة العربية لكرة السلة مرتين، وفاز بلقبها كل من، الحكمة عام 1998، والرياضي في 2009.