البطالة تتراجع في مصر

تراجع معدل البطالة إلى 11.8 في المئة في العام 2017، بحسب ما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، موضحا أنّها كانت 12.5 في المئة عام 2016.

وانخفضت نسبة البطالة عند الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 15- 29 سنة الى 24.8 في المئة.

وبلغ حجم القوى العاملة في مصر 29.5 مليون فرد في العام 2017، مقابل 28.9 في 2016. بزيادة قدرها 1.9 في المئة أي ما يعادل 540 ألف عامل جديد.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة في مصر أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.4 مليون شخص في 2017 مقابل 3.6 مليون شخص في 2016.