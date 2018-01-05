البريمرليغ : توتنهام يُهدر نقاط ثمينة بتعادل مخيب امام ويست هام يونايتد‎

ضمن فعاليات الجولة 22 من منافسات ​الدوري الانكليزي الممتاز​ ” البريمرليغ ” ، وقع نادي ​توتنهام هوتسبير​ في فخ التعادل امام ​ويست هام يونايتد​ وبواقع 1-1 ليهدر السبيرز نقاط ثمينة في صراعه على تعزيز موقعه اكثر في جدول الترتيب وكانت المباراة من جانب واحد حيث اهدر ابناء المدرب ​ماوريسيو بوتشيتينيو​ العديد من الفرص الخطرة امام مرمى الخصم ليفشل في خطف الفوز .

وفي الشوط الاول فرض لاعبو توتنهام سيطرتهم الكاملة على مجرياته وسط تكتل دفاعي كبير للاعبي ويستهام في مناطقهم الدفاعية ولم يمنح لاعبو السبيرز خصمهم أي مجال للتنفس حيث نجحوا في احباط جميع مرتدات ابناء المدرب دايفيد مويس ، وبدوره نجح لاعبو المدرب بوتشيتينيو من فرض ايقاعهم الهجومي حيث تحصّلوا على العديد من الفرص الخطرة ولكن الحارس ​ادريان​ نجح في الوقوف سداً منيعاً بوجه غزوات لاعبي السبيرز ، وتنوّعت خطورة توتنهام من العمق وعلى الاطراف ولكن دفاع ويستهام ظل صامداً امام الضغط الكبير الذي فرضه لاعبو توتنهام وبدوره الغى حكم اللقاء هدف لهاري كاين بداعي التسلل ، ولم ينجح لاعبو ويستهام في تهديد مرمى الحارس لوريس والذي كان ضيف شرف في هذا الشوط والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو السبيرز سيطرتهم المطلقة على مجريات اللقاء وسط تكتل دفاعي كبير للاعبي ويستهام مما صعّب من مهمة ابناء المدرب بوتشيتينيو والذين فشلوا في اختراق الجدار الذي فرضه لاعبو المطارق ، وكان لاصحاب الارض بعض الفرص ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن لاعبي السبيرز وتأخر المدرب بوتشيتينيو في اجراء التبديلات في صفوف فريقه في ظل المحافظة على نفس المنظومة والسيطرة في ارضية الملعب ، وبعكس مجريات اللعب وفي الدقيقة 70 نجح اوبيانغ من اهداء ويست هام هدف التقدم ليصعّب الموقف اكثر على لاعبي توتنهام والذين حاولوا الضغط بقوة لتدراك الوضع ولجأ المدرب بوتشيتينيو الى تبديلات سريعة حي ثادخل كل من ​لاميلا​ وونياما من اجل العودة الى اجواء اللقاء ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة ضغط لاعبو توتنهام بقوة كبيرة ولاحت لهم العديد من الفرص الخطرة ولكن الحارس ادريان نجح في التصدي لهم قبل ان ينجح الكوري الجنوبي ​هيونغ مين سون​ من خطف هدف التعادل في الدقيقة 84 لتشتعل المباراة في دقائقها الاخيرة ولكن الحظ عاند السبيرز لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 .