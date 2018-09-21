البرلمان يلتئم مطلع الاسبوع لاقرار عدد من المشاريع

هي الجلسة التشريعية الاولى للمجلس الجديد للقيام بتشريع اقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال من تسعة وعشرين بندا.

بنود تكتسب اهميتها من كونها تخص الاصلاحات التي نصت عليها الورقة التي حملتها الحكومة الى مؤتمر “سيدر”، اضافة الى عدد كبير من مشاريع القوانين المتعلقة بابرام اتفاقيات قروض والابرز اقتراح القانون الرامي إلى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان هذا فضلا عن عدد من مشاريع القوانين التربوية.

وصفت بأنها جلسة تشريع الضرورة. ففي ظل تاخر تشكيل الحكومة والظروف الضاغطة على اكثر من صعيد كان لا بد من التوافق على هذه الجلسة وان كان هناك اجماع في المقابل بأنها ليست دليل على تأخر الحكومة لكثير من الوقت.

وستبقى اللجان النيابية على نشاطها خلال الايام والاسابيع المقبلة بهدف درس واقرار قوانين من شانها تحريك الجمود الحاصل في البلد على اكثر من صعيد.

تقرير: مهى ضاهر