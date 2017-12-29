البرلمان العربي يدعو للتكاتف العربي والدولي لمواجهة الإرهاب

دان رئيس ​البرلمان العربي​ مشعل بن فهم السلمي الهجوم ​الارهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في مدينة حلوان في القاهرة، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

وشدد على أن “مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة، التي تأتي مع الاحتفال بعيد الميلاد، لن تزيد ​الشعب المصري​ ونسيجه الاجتماعي إلا قوةً وتماسكاً وعزيمةً على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدي لإجرامهم”، مثمناً “تصدي ​قوات الأمن المصرية​ لهذا الهجوم الجبان”.

ودعا الى “ضرورة التكاتف العربي والدولي لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم الآثمة بحق الآمنين”.

وأعرب عن “خالص تعازيه لمصر العربية رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا”، متمنيًا “الشفاء العاجل للمصابين”.