البرازيل تعتقل اسد بركات بتهمة تبييض الاموال لحزب الله

ضربة جديدة لـ”حزب الله” بعد سقوط احد أكبر مموليه اسد احمد بركات، في قبضة الشرطة البرازيلية المدرج على قائمة العقوبات الأميركية.

اسد احمد بركات، متهم بتمويل “حزب الله” عبر تبييض الاموال ونقلها الى اذرعة الحزب في منطقة الشرق الاوسط.

العملية التي تمت عند المثلث الحدودي الذي يضم البرازيل والارجنتين والباراغواي، اشادت بها منظمة الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة باعتبار انها تؤكد التعاون الوثيق بين الدول الثلاث لمكافحة الارهاب.

وكانت النيابة العامة في الباراغواي أمرت، بالقبض على بركات، المدرج على لائحة العقوبات الاميركية من قبل وزارة الخزانة منذ العام 2004.

بركات الذي سبق وحصل على جنسية الباراغواي في العام 1989، سحبت منه في العام 2003 بموجب قرار من محكمة العدل العليا، إلى أن تمكن في نيسان الماضي من الحصول على جواز سفر جديد.

يشار الى ان الحكومة الأرجنتينية بدأت بتضييق الخناق على افراد من عائلة بركات المرتبطة بـ”حزب الله”، تموز الماضي، عندما جمدت أصول عدد منهم وفقا للقانون الجنائي المتعلق بتمويل الإرهاب​.