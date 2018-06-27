البخاري يبدي من دار الفتوى حرص السعودية على استقرار لبنان

خلال لقائة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أكد القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري على تعزيز العلاقات بين لبنان والسعودية ، آملا أن يشهد لبنان انفراجا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ومشيرا الى ان المملكة حريصة على استقرار لبنان وسيادته وامنه وازدهاره، ومسيرة نهوضه وتعزيز دوره الوطني والعربي.

والتقى المفتي دريان النائب محمد سليمان الذي نقل عن دريان حرصه على ضرورة تشكيل الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

ونحن نؤكد على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، ونطالب كل الكتل النيابية بالتعاون مع دولة الرئيس المكلف لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني بامتياز، وإعطاء كل ذي حق حقه

والتقى المفتي دريان الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير الذي وضعه في الأعمال التي تقوم بها الهيئة لمساعدة اللبنانيين والنازحين السوريين.

كما التقى قائد فوج إطفاء بيروت العقيد محمد الحلبي الذي اطلعه على النشاطات التي يقوم بها فوج الإطفاء.