البخاري: لبنان آمن وحقق معايير أمنية وبموجب ذلك يجب إعادة النظر في السياحة

اكد القائم بالاعمال السعودي وليد البخاري أن لبنان آمن وحقق معايير أمنية، وبموجب ذلك يجب إعادة النظر في السياحة.

كلام البخاري جاء على هامش مشاركته في جولة للدراجات النارية انطلقت من جادة الملك سلمان نحو المختارة بمبادرة وتنظيم ورعاية السفارة السعودية.

وأضاف البخاري أن استشعار السعودية، لاهمية نشر ثقافة التوعية ضد المخدرات، ادت الى القيام بهذه المبادرة، تحت عنوان رياضة لغد افضل، معتبرا ان السعودية تحمل فكرا دبلوماسيا متجددا، وهذا النهار سيعكس الامان الموجود في لبنان، مما يعزز السياحة.