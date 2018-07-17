البخاري: السعودية تتمنى التعجيل في تشكيل الحكومة

زار الوزير المفوض القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري مؤسسة فؤاد شهاب في متحف الرئيس الراحل في جونيه، بحضور عدد من الفاعليات.

وفي حلقة حوار ادارها رئيس المؤسسة الوزير السابق شارل رزق, أشاد بخاري بالفكر التعددي الذي كان يحمله الرئيس شهاب لجهة اهتمامه بمفهوم الوحدة الوطنية، آملاً في أن يتم تشكيل الحكومة على أساس هذا الفكر.

وقال البخاري: “إننا نلاحظ محاولة جادة من فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة. والمملكة العربية السعودية تتمنى التعجيل في تشكيل هذه الحكومة بشكل وازن يحقق الوحدة الوطنية لتحقيق امن لبنان واستقراره”

وشددت الكلمات على قدرة الرئيس فؤاد شهاب بتوفيقه بين احترام التعددية الطائفية من جهة وقيام اكثرية تحكم وأقلية تعارض من جهة اخرى.

وبعد جلسة الحوار جال الحضور في ارجاء المعرض واطلعوا على بعض مقتنياته.