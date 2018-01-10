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مجلس النواب الأميركي يؤكد دعم التظاهرات الإيرانية.. وترامب يحدد الجمعة موقفه من العقوبات
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الملك سلمان لعباس: موقفنا ثابت تجاه القدس عاصمة لفلسطين
البحرية الليبية: فقدان حوالي 100 مهاجر غير شرعي في البحر المتوسط
برلسكوني: للميلان مكانة خاصة في قلبي
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البحرية الليبية: فقدان حوالي 100 مهاجر غير شرعي في البحر المتوسط
البحرية الليبية: فقدان حوالي 100 مهاجر غير شرعي في البحر المتوسط
فى:
10 يناير 2018, 6:51
فى:
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