البايرن يتفوق على بنفيكا وخسارة مؤلمة للسيتي امام ليون‎

ضمن فعاليات المجموعة الخامسة من منافسات دوري ابطال اوروبا، حقق نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني فوزاً مستحقاً امام ​بنفيكا​ البرتغالي وبواقع 2-0 على ارضية ملعب استاد النور وقدم الفريق الالماني اداء محترم استحقوا من خلاله خطف الفوز ونقاط المباراة الثلاث وبدوره حاول لاعبو بنفكيا القيام بردة فعل ولكن الدفاع البافاري تصدى لهم ببراعة كبيرة .

ضمن فعاليات المجموعة السادسة من منافسات دوري ابطال اوروبا، حقق نادي اولمبيك ليون الفرنسي مفاجاة مدوية بعد ان اسقط نادي مانشستر سيني الانكليزي وبواقع 2-1 وبعقر داره في استاد الاتحاد وقدم الفريق الفرنسي شوط اول كبير خطفوا من خلاله التقدم بهدفين ولم ينجح السيتي في العودة بقوة في الشوط الثاني ليتلقى خسارة قاسية بين جماهيره.