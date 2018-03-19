البايرن لن يتخلى عن ليفاندوفسكي

اكدت ​مجلة كيكر الألمانية​ أن مسؤولي نادي ​بايرن ميونخ​ الالماني لكرة القدم اتفقوا على عدم السماح برحيل لاعب ​بوروسيا دورتموند​ السابق ​روبرت ليفاندوفسكي​ في نهاية الموسم الحالي الى نادي ​ريال مدريد​ الاسباني .

وأوضحت هذه المصادر أن إدارة الفريق البافاري لن تعرض اللاعب صاحب الـ 29 عامًا للبيع ، مهما كانت الإغراءات المالية من قبل الأندية الراغبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وكانت تقارير صحفية سابقة كانت قد كشفت أن اللوس بلانكوس توصل إلى اتفاق مع ممثلي النجم البولندي .