البايرن لن يتخلى عن ليفاندوفسكي

اكدت مجلة كيكر الألمانية أن مسؤولي نادي بايرن ميونخ الالماني لكرة القدم اتفقوا على عدم السماح برحيل لاعب بوروسيا دورتموند السابق روبرت ليفاندوفسكي في نهاية الموسم الحالي الى نادي ريال مدريد الاسباني .
وأوضحت هذه المصادر أن إدارة الفريق البافاري لن تعرض اللاعب صاحب الـ 29 عامًا للبيع ، مهما كانت الإغراءات المالية من قبل الأندية الراغبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل .
وكانت تقارير صحفية سابقة كانت قد كشفت أن اللوس بلانكوس توصل إلى اتفاق مع ممثلي النجم البولندي .
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