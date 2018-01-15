البابا يخشى ان يتسبب حادث بحرب نووية

اكد البابا فرنسيس الاثنين ان “العالم يقف على الحافة أمام تهديد الحرب النووية”، مضيفا ان “هذا الوضع يخيفه”.

وأدلى البابا بتصريحاته على متن الطائرة التي تنقله الى تشيلي والبيرو، غداة انذار صاروخي اتضح انه كاذب أثار الذعر في هاواي، فيما تلوح كوريا الشمالية بالتهديد بهجوم نووي.

وردا على سؤال عن هذا التهديد بعد التجارب النووية والبالستية التي اجرتها بيونغ يانغ قال البابا: “اعتقد اننا نقف على الحافة.انا خائف فعلا، فحادث واحد يكفي لافلات الوضع”.

ووزعت اجهزة البابا، الذي يتطرق دوما الى أخطار حرب نووية رزمة وثائق على الصحافيين، شملت صورة مؤلمة اخذت في 1945 بعد القاء الاميركيين القنبلة النووية على ناغازاكي (اليابان) وبدا فيها طفل ياباني حاملا على ظهره جثة شقيقه الأصغر.

على الجهة الأخرى من الصورة خط البابا بيده عبارة “ثمار الحرب”.

واوضح للصحافيين قائلا: “اردت نسخها وتوزيعها لان صورة كهذه أكثر وقعا من ألف كلمة، لذا أردت مشاطرتها معكم”.