الاهلي يتوج بلقب السوبر المصري

حقق النادي ​الأهلي​ لقب ​السوبر المصري​ للمرة العاشرة في تاريخه بعد تغلبه على المصري البور سعيدي في المباراة التي جمعتهما على ستاد هزاع بن زايد في دولة ​الإمارات​ بهدف مقابل لا شيء .

سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول من اللقاء واعتمد المصري على الهجمات المرتدة ولكن دون خطورة على أي من المرميين لينتهي الشوط 0 – 0 .

الشوط الثاني بدأ سريعاً وأخطر الهجمات في الدقيقة 73 عبر ​عمرو السولية​ الذي استغل كرة عرضية من ​أحمد فتحي​ داخل منطقة جزاء المصري وسددها في اتجاه المرمى ولكن اصطدمت بالدفاع لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية .

بداية الشوط الإضافي الأول وفي الدقيقة 101 يسجل وليد أزارو الهدف الأول بعد خطأ كبير من أحمد مسعود حارس المصري حين حاول التلاعب بأزارو داخل منطقة الجزاء ونجح المهاجم المغربي في خطف الكرة ووضعها بالشباك .

سيطر الأهلي على مجريات ما تبقى من اللقاء وسط محاولات قليلة من المصري الذي لم يفلح في الحصول على الكرة من الاهلي وخبرة لاعبيه ليتوج الأهلي بالسوبر للمرة العاشرة في تاريخه.