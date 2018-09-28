الاهلي المصري يتخطى النجمة برباعية ويتأهل للدور المقبل

استقبل ​ نادي النجمة اللبناني ​ نظيره وشقيقه ​ الاهلي ​ المصري في اياب الدور 32 من ​ البطولة العربية ​ لكرة القدم على ملعب المدينة الرياضية بحضور جماهيري ضخما اعتبر الاكبر في البطولة لهذا الموسم .

النجمة دخل المواجهة والاخبار الجيدة والمعنويات معه فقد انهى لقاء الذهاب في مصر بالتعادل السلبي 0 – 0 واستعاد نجمه الاول ​حسن معتوق​ من الاصابة التي المت به في لقاء الانصار ضمن افتتاح بطولة لبنان لكرة القدم .

انطلقت المواجهة ولوحظ اصرار الفريق المصري المنتصر 4 – 0 على حوريا في بطولة ​دوري ابطال افريقيا​ ووصوله الى نصف النهائي واشراكه لابرز نجومه من وليد سليمان والحارس الشناوي الى ​صلاح محسن​ الى ​حسام عاشور​ وبدات امال الفريق اللبناني بالتلاشي بعد الهدف الاول المبكر من اللاعب التونسي ​علي معلول​ بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بيسراه عجز عنها الحارس ​عباس حسن​ .

وقبل ان يستفيق لاعبو النجمة فاجأهم ​مؤمن زكريا​ الذي غاب كثيرا عن التسجيل في الفترة الاخيرة وسجل الهدف الثاني للضيوف من تسديدة تحولت من ​قاسم الزين​ وعجز عن صدها عباس حسن لتدخل المرمى ويتقدم الاهلي 2 – 0 . وكان المصائب لا تاتي فرادة على النجمة اذ تجددت اصابة حسن معتوق واضطر لمغادرة الملعب د 38 ودخول علي الحاج مكانه لينتهي الشوط الاول بعده بتقدم الاهلي 2 – 0 .

في الشوط الثاني خرج النجمة بعض الشيء من مناطقه كون لم يعد لديه شيء يخسره مما سمح لنجوم الفريق المصري بتهديد مرمى عباس حسن عدة مرات ولولا تالق الحارس الدولي وعدم توفيق المصريون لكانت النتيجة كارثية بحق الفريق اللبناني .

واكتفى الاهلي بهدفين في الشوط الثاني عبر وليد سليمان من مجهود فردي رائع تخطى عدة مدافعين ووضعها في المرمى الخالي و​محمد شريف​ الهدف الرابع من انفراد بالحارس عباس حسن وضعها بيسراه من تحته لتصبح النتيجة 4 – 0 اما النجمة فكانت له فرصة واحدة على المرمى د 89 من ضربة حرة على مداخل منطقة الجزاء انبرى لها ​حسن المحمد​ ليسلجها بطريقة حرفية مغالطا الحارس الدولي الشناوي لتصبح النتيجة 4 – 1 .

بهذا الفوز حجز الاهلي بطاقته للدور ال 16 من البطولة .