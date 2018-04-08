الانسان “يقتل” حوت عنبرعملاق

نفق حوت عنبر على سواحل إسبانية الجنوبية، متأثرا بمواد بلاستيكية وجدت في معدته، أثر تلوث مياه البحر.

ووجد الأطباء، بعد اجراء التشريح الطبي، أكياسا بلاستيكية وأجزاء من شباك صيد وحبال، بالإضافة لعلب معدنية، داخل أمعاء الحوت الذي يبلغ طوله 10 أمتار.

وكان عثر على الحوت في شباط إلا أنّ نتائج التشريح ظهرت يوم الاحد.

وأوضح الأطباء أنّ الجهاز الهضمي للحوت تعرض للانسداد بسبب المواد البلاستيكية التي ابتلعها، مما أدى لوفاته لاحقا.

وأشارت دراسات عدة الى أنّ تلوث البحر بالمواد البلاستيكية تشكل تهديدا كبيرا للحيتان وأسماك القرش.