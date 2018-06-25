الامن العام: توقيف 17 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

“قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/06/2018 لغاية 22/06/2018، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– احد عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

– شخصان بجرم النصب والاحتيال .

– ثلاثة اشخاص بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل دخولهم بطرق غير شرعية .

– شخص واحد بجرم حيازة وتعاطي المخدرات .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص .