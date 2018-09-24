الامن العام: توقيف 14 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

” قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 12/09/2018 لغاية 18/09/2018، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– احد عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

– شخصان بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل دخولهم بطرق غير شرعية .

– شخص واحد بجرم استعمال مستندات غير عائدة له .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص .