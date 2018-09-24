الامن العام: توقيف 14 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :
” قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 12/09/2018 لغاية 18/09/2018، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :
– احد عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .
– شخصان بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل دخولهم بطرق غير شرعية .
– شخص واحد بجرم استعمال مستندات غير عائدة له .
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص .
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