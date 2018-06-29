الاف فرص العمل بدعم من البنك الدولي

وافقت مجموعة البنك الدولي على مبلغ 400 مليون دولار لدعم مسعى لبنان إلى زيادة فرص العمل في مختلف المناطق، ما سوف يسهم بتوفير 52 الف وظيفة دائمة وما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل، والاكثر استفادة هي فئة الشباب والنساء.

ومن الاسباب الموجبة لاقرار المشروع، تأثر لبنان بشدة بسبب تدفق اللاجئين السوريين واتجاه النمو الاقتصادي نحو الانخفاض مؤخرا.

تجدر الاشارة الى أنّ المبلغ مقسم بين منحة بقيمة 70 مليون دولار وقرض بقيمة 330 مليون دولار بفائدة 1.71 في المئة ويسدد على مدى 22 عاما شاملة فترة سماح ست سنوات.

ويرتبط صرف الأموال بتحقيق مجموعة من النتائج المستهدفة التي تحددت بالتشاور مع الحكومة، وذلك لتعزيز فعالية المشروع وقيمته مقابل المال.

تقرير: ربيع شنطف