الافراط في شرب الكحول قد يقصر الحياة

كشفت دراسة بريطانية حديثة أنّ تناول الكحول باستمرار وبكميات تتجاوز الموصى بها من قبل وزارة الصحة البريطانية، أي ما يعادل 3.4 لترا من البيرة أو سبعة أكواب من النبيذ في الأسبوع، قد يقصر العمر.

ورجحت الدراسة، التي شملت 600 ألف شخص، أن تناول ما بين 10 إلى 15 مشروبا كحوليا كل أسبوع يمكن أن يقصر عمر الشخص بمعدل عام إلى عامين، محذرة الأشخاص الذين يشربون أكثر من 18 مشروبا كحوليا أسبوعيا قد يفقدون من أربع إلى خمس سنوات من حياتهم.

وأوضحت الدراسة أنّ زيادة نسبة خطر الوفاة لا تنطبق على الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الكحولية باعتدال.

وقارن العلماء، بين عادات شرب الكحول في 19 دولة، وبذلك رصدوا السنوات التي يمكن أن يخسرها شخص يشرب الكحول بشكل منتظم وبكميات مماثلة منذ سن الأربعين.

كما وجدوا أن شرب الكحول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ أنه مقابل كل 12.5 وحدة كحول زائدة عن الحد الموصى به من قبل وزارة الصحة، تزيد مخاطر الإصابة ببعض الأمراض. فعلى سبيل المثال تزداد مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14 في المئة، وارتفاع ضغط الدم الشرياني القاتل بنسبة 24 في المئة، وفشل وظائف القلب بنسبة 9 في المئة، ومرض تضخم الشريان الأبهر القاتل بنسبة 15 في المئة.