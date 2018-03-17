الاعلان عن مرشحين واطلاق ماكينات انتخابية في عدة مناطق

اكد تيمور جنبلاط خلال رعايته افتتاح دورة كمال جنبلاط في الشوف بحضور حشد من الفاعليات السياسية والحزبية، ان هدف الانتخابات هو الناس وليس التنظير والتحليل، مشيرا الى ان فكر كمال جنبلاط يشدد على الاحترام والاخلاق والانفتاح على الجميع.

وأشار طوني فرنجية، خلال احتفال اطلاق تيار “المرده” لماكينته الانتخابية في الكورة، الى ان “التيار سيخوض الانتخابات بكل زخم وقوة”، مؤكدا ان تحالفات تياره “مبنية على أسس سياسية حتى لو كانت مع بعض الأشخاص الذين لا يلتقى معهم بالسياسة الخارجية”.

بدوره، أعلن رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض، خلال مؤتمر صحفي، التحالف مع “التيار الوطني” بدائرة الشمال الثالثة، لافتاً الى أن قرار الترشيح المفاجئ لمرشح القوات في زغرتا “لا يؤدي عمليا الا لتشتيت الصوت التفضيلي”، ومؤكداً أنّه رغم ذلك “يعتبر القوات حليف تاريخي”.

وتنفيذا للتعميم الذي اصدره رئيس البلدية احمد قمرالدين، قبل نحو يومين، بدأت بلدية طرابلس بازالة صور المرشحين واللافتات في الوسطيات والأملاك العامة، بهدف الحفاظ على نظافة المدينة وعدم التعدي على الأملاك العامة، كما ينص القانون.