الاعلان رسمياً عن مواجهة لبنان- هونغ كونغ

تم الاعلان رسمياً عن لقاء منتخبي لبنان و​هونغ كونغ​ ضمن الدور نصف النهائي للمجموعة الآسيوية-الأوقيانية الثانية لمسابقة ​كأس ديفيس بالتنس​ الذي سيقام على ملعب جامعة سيدة اللويزة(ذوق مصبح) السبت والأحد المقبلين الواقعين في 7 و8 نيسان الجاري.وجاء الاعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي حاشد عقد في مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك.تقدّم الحضور رئيس ​الاتحاد اللبناني للتنس​ ​أوليفر فيصل​ ، نائباه ​عارف مارديني​ و​باتريك مخباط​، الأمين العام ألان صايغ،امينة الصندوق ديزيريه خليفة،عضو الاتحاد نبيل قبيطر، مدير عام النادي اللبناني للسيارات والسياحة شربل جرجس،مندوب ​الاتحاد الدولي للتنس​ وحكم عام الدورة وائل عباس(مصري الجنسية) ،مدرب ​المنتخب اللبناني​ ​نصري الأشقر​ ولاعبو الفريق اللبناني، مدرب فريق هونغ هونغ يو هيو تونغ،ممثلا جمعية سيدة اللويزة(ذوق مصبح) جورج ناضر والياس بطرس وحشد من رجال الصحافة والاعلام.

فيصل

بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية من صايغ فكلمة فيصل الذي قال”يستضيف لبنان مسابقة كأس ديفيس للمرة الثانية خلال شهرين اذ استضفنا ​فريق تايبه​ الصينية في شباط الفائت وفزنا(3-2) وسنستضيف هونغ كونغ ضمن الدور نصف النهائي للمجموعة الآسيوية- ألأوقيانية الثانية السبت والاحد المقبلين على ملعب جامعة سيدة اللويزة.اود ان اشكر وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لرعايته اللقاء و النادي اللبناني للسيارات والسياحة لاستضافته المؤتمر الصحافي وسحب القرعة .كما اود ان اشكر جامعة سيدة اللويزة لاستضافة المباريات من ادون ان انسى توجيه شكر خاص الى رجال الصحافة والاعلام والى المندوب الدولي وائل عباس لوجوده بيننا مرة جديدة والى لويس باز لمساهمته في تنظيم اللقاء بين لبنان وهونغ كونغ .ايمان الاتحاد اللبناني كبير بالمدرب ​نصري الاشقر​ وباللاعبين بنجامين حسن،هادي حبيب، ​جيوفاني سماحة​، نجيب فقيه و​ميشال سعادة​ بتحقيق الفوز على هونغ كونغ والتأهل الى النهائي لمواجهة الفائز من ​تايلاندا​ و​الفيليبين​ والسعي للفوز في اللقاء النهائي للتأهل الى المجموعة الآسيوية- الاوقيانية الأولى اي الى مجموعة “النخبة”.ولبنان يدعم لاعبي وطن الأرز ولنا ملء الثقة بهم لتحقيق الفوز والتأهل الى النهائي.فلبنان يحتل المركز الثاني عربياً وال58 عالمياً على لائحة التصنيف الدولي واردّد دائماً اننا نلعب من اجل السلام”

المدربان وصايغ

بدوره قال مدرب منتخب هونغ كونغ”التنس اللبناني رفيع المستوى ولاعبو لبنان جيدون وسنحاول فعل ما بوسعنا لمواجهتهم “.و قال مدرب المنتخب اللبناني نصري الاشقر”معنويات اللاعبين اللبنانيين مرتفعة وهدفنا الفوز والتأهل الى الدور النهائي”.ثم تحدث الأمين العام ألان صايغ فقال” ستجري عملية سحب القرعة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الجمعة 6 نيسان الجاري في النادي اللبناني للسيارات والسياحة على ان يقام حفل الافتتاح الرسمي عند الساعة الثانية عشرة من ظهر السبت 7 نيسان الجاري على ان تنطلق المباراة الأولى في فئة فردي الرجال عند الساعة الثانية عشرة والنصف . وفي برنامج السبت مباراتان في فئة فردي الرجال.وفي برنامج الأحد مباراة الزوجي فمباراتا الفردي والدخول مجاناً”.