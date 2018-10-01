الاعلام المكتوب.. هل من منقذ؟

تواجه الصحافة اللبنانية انتكاسات متتالية بسبب الازمات المالية والشح في التمويل، اضافة الى المنافسة في التكنولوجيا الحديثة، خصوصا أنّ الاعلام الالكتروني استطاع أن يفرض نفسه منافسا شرسا في ميدان السلطة الرابعة.

آخر الازمات تمثلت باقفال “دار الصياد” العريقة والتي تضم عددا من المطبوعات ابرزها جريدة “الانوار”، وقبل فترة قصيرة اقفلت جريدة “الحياة” مكتبها في بيروت، وذلك بعدما انهت جريدة “السفير” مسيرتها الصحافية في العام 2016، على غرار جريدة “البلد” التي توقفت عن الصدور منذ العام 2012، اضافة الى جريدة “الاتحاد” التي لم تصمد سوى بضعة اشهر.

هذه الخسائر المتتالية التي تصيب الاعلام الورقي في لبنان دفعت وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي الى الدعوة الى اجتماع طارىء، في مكتبه، اعلن خلاله تشكيل لجنة لتحويل مشاريع القوانين المتعلقة بالاعلام الى اقتراحات قوانين بهدف اقرارها بأسرع وقت.

اقفال “دار الصياد” تفاعل معه رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي اعرب، في تغريدة على “تويتر”، عن اسفه لحالة الصحافة الورقية في لبنان، واتصل بالهام فريحة متضامنا. واشار عون الى ان الحرية الاعلامية شكلت الرأي العام اللبناني وجعلته حكما ومشاركا في بناء الوطن.

من جهته غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قائلا: “يا لها من ظروف قاسية ومحزنة بأن نشهد اقفال دار الصياد. وكأن رقابة من نوع جديد في هذا الزمن الرديء تتحكم وتقطع الأوصال بين ماضٍ نعرفه ومستقبل نجهله”.