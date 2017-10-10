الاصرار على وحدة العراق.. وفرنسا تدرب جهاز مكافحة الارهاب

صادق مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء، على التعاقد مع فرنسا لتدريب قوات جهاز مكافحة “الإرهاب”، فيما لفت إلى تقديم تسهيلات أمام الشركات الاستثمارية الفرنسية الراغبة في العمل بالعراق.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمر صحافي إن “فرنسا أكدت على اهمية الحفاظ على وحدة وسيادة العراق”، مضيفاً: “قدمنا تسهيلات أمام الشركات الاستثمارية الفرنسية الراغبة في العمل بالعراق”.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن القوات المشتركة حررت مناطق لم تصل اليها أي قوة عسكرية منذ عهد النظام السابق، مشيراً إلى أن العام الحالي سيشهد نهاية تنظيم “داعش” في العراق.

وأشار الى أن “الرعب اليوم يسيطر على الدواعش في كل مكان”، مضيفاً “كما وعدنا فان هذا العام سيشهد نهاية داعش في العراق”.

من جهته، لفت رئيس البرلمان ​العراقي ​سليم الجبوري​ إلى أن “وحدة البلاد قضية أساسية لا يمكن التنازل عنها”، مشدداً على أن “استفتاء الانفصال مشكلة خطيرة”.

وأشار إلى أنه “للأسف بعد أن انتهينا من مرحلة داعش، دخلنا في مشكلة خطيرة وهي الاستفتاء”.

وترفض الحكومة ​الحكومة العراقية​ إجراء أي مباحثات مع الإقليم قبل إلغاء نتائج الاستفتاء.

بدوره، اعتبر قائد ​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري الايراني الجنرال ​قاسم سليماني​ ان “سبب الأزمة الحالية بين ​بغداد​ و​أربيل​ يعود إلى الفراغ الذي تركه الرئيس ​العراقي السابق ​جلال طالباني​”.

ولفت إلى أن “رحيل المجاهد الدؤوب الرئيس العراقي الفقيد جلال طالباني لم يتلقاه الشعب العراقي المسلم لوحده ببالغ الأسى والألم والحزن وإنما جميع شعوب المنطقة أيضا”، معتبراً أن “أزمة ​كردستان العراق​ اليوم ناجمة عن الفراغ الذي تركته الشخصية الحكيمة للرئيس العراقي السابق”.