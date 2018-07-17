الاشتراكي ينهي ازمة باخرة الجية

يبدو أن موضوع رسو الباخرة التركية الثالثة المخصصة لتوليد الكهرباء في الجيه يتجه نحو الحل، بعد اتفاق حصل بين وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل وفعاليات اقليم الخروب ممثلة بالنواب محمد الحجار وبلال عبد الله وماريو عون بالإضافة الى رؤوساء بلديات المناطق.

وخلال اجتماع جرى في وزارة الطاقة والمياه، أوضح أبي خليل للحاضرين أن هذه السفينة ستتواجد في منطقة الجية مدة ثلاثة أشهر فقط. و خلال فترة تواجد الباخرة سيتوقف العمل في جزء من خلايا معمل الجية الحراري، وبالتالي ستتقلص الإنبعاثات المضرة بالبيئة لأن ما تنتجه هذه الباخرة من انبعاثات هو أقل من تلك الناتجة من المعمل الحراري، وبالمقابل ستزيد ساعات التغذية الكهربائية لإقليم الخروب، ومن بعدها ستنتقل الباخرة الى الزهراني.

الجدير بالذكر أن معمل الجية الحراري ووفقا لقرار مجلس الوزراء سيصار الى ازالته في آذار 2019.

لكن ماذا سيحصل بالمعمل بعد مرور ثلاثة اشهر؟ رئيس بلدية الجية جورج قزي أكد لتلفزيون المستقبل أنه تلقى وعدا من أبي خليل بأن المعمل سيبقى متوقفا عن العمل.

وبهذا، رست الباخرة في حوض مرفأ الجيه ، ويفترض بها ان تساهم في انارة المنطقة وتقليص حجم المشكلة البيئية الموجودة.