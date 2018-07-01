الاشتراكي في حاصبيا مرجعيون دان الاعتداء على رئيس بلدية حاصبيا

صدر عن وكالة داخلية حاصبيا – مرجعيون في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الاتي: “تعقيبا على الإشكال الذي حصل السبت مع رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا على خلفية إصداره ضبط سرعة سطرته البلدية بحق أحد المواطنين، تؤكد وكالة داخلية حاصبيا مرجعيون في الحزب التقدمي الإشتراكي إستنكارها وشجبها لما تعرض له رئيس البلدية الذي يقوم بواجباته وعمله على أكمل وجه. وتعلن رفع الغطاء عن كل من له علاقة بالحادث، وتدعو الأجهزة الأمنية المعنية الى إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتؤكد أن هذه التصرفات غريبة عن المنطقة وعاداتها التي كانت وستبقى مثالا للهدوء والتصافي في معالجة أمورها بالحكمة والروية، وهي ستبقى كذلك في المستقبل”.