الاسعد تجول على الارض المخصصة للجامعة اللبنانية في العبدة

قامت عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتورة شذا الأسعد مع أساتذة من اللقاء التنموي والرأي العام بجولة ميدانية على الأرض والمباني المخصصة للجامعة اللبنانية في منطقة العبدة في محافظة عكار.

شرحت الدكتورة الأسعد أهمية هكذا إنجاز بانماء والنهوض بمحافظة عكار التي تعاني من أزمات كثيرة.

فالجامعة اللبنانية الوطنية جامعة الفقير والغني ستخفف عن طلاب عكار عناء الطرقات والتنقل ومصاريفه ومخاطره ، كما ستفسح المجال بفرص عمل لمئات الأساتذة والموظفين والإداريين و ستخفف نسبة التسرب الجامعي الذي يعاني منه بعض الطلاب في عكار .

وأعلنت الأسعد عن العدد التقريبي للطلاب الذين يمكن استيعابهك في المباني الحالية ، الخطوات العملية لتأهيل المباني، مساحة الأرض و الاموال المخصصة للمبنى الجامعي.

وشكرت الأسعد دولة الرئيس سعد الحريري الذي كرس الحلم إلى حقيقة كما وشكرت السيدة بهية الحريري ورئيس الجامعة ووزير التربية و المكتب الجامعي لتيار المستقبل.وأكدت على ضرورة وامكانية البدء بالتدريس في العام الدراسي القادم.

كما وتحدث الدكتور أيمن طراد عضو اللقاء التنموي عن الكليات التي تم إقرارها بموجب مرسوم مجلس الوزراء وأهميتها النوعية وانعكاسه الإيجابي على المنطقة ومحيطها من النواحي التربوية والاقتصادية والانمائية.

ثم تحدث المهندس طلال باكير عضو الرأي العام في عكار عن التصاميم والخرائط والدراسات المنجزة للمبنى الجامعي المزمع إنشاؤه في عكار.

و كانت مداخلة للرئيس أديب فرح من الرأي العام عن ضرورة التدريس في هذه المباني بما انها تستوعب بين 1800 و2000 طالب عكاري مما يسمح لانطلاقة جيدة للجامعة اللبنانية العام القادم