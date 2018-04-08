الاسد يُجرّع أطفال دوما الكيماوي.. وترامب يرد: بشار حيوان وسيدفع ثمنا باهظا

غفت مدينة دوما ومعها نحو 200 من أهلها جلهم من الأطفال.. لم تسعفهم الأقبية والملاجىء مكانا للإختباء من نيران الصواريخ، فتسربت الغازات السامة اليها بعد تعمد قصفها من الطيران الحربي التابع لنظام الأسد.

لم يجد عناصر الدفاع المدني سبيلا الى هذه الملاجىء خصوصا مع استخدام غازي السارين والكلور الفتاكين وخطفهما الأرواح سريعا. ولمن بقي مصابا حيا فأمامه هذه القاعة المتبقية من المشفى الوحيد في المدينة، حيث تجري عمليات إسعاف بدائية على عجل علها تسهم في كبح عداد القتلى المرتفع.

ولا ينم إجرام الأسد الا عن حاجته لإخضاع المدنيين للتغيير الديمغرافي، فبعد ساعات على المجزرة أعلنت وسائل إعلامه عن توصله لاتفاق مع فصيل “جيش الإسلام” من أجل الخروج من دوما الى جرابلس مع عائلاتهم في مقابل الإفراج عن أسرى لقوات الأسد.

وتعليقا على مجزرة دوما، حمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، روسيا وإيران مسؤولية دعم الأسد، واصفا اياه بالحيوان.

وإذ أكد الرئيس الاميركي في سلسلة تغريدات أن الثمن سيكون باهظا، من المقرر أن يجتمع فريق ترامب للأمن القومي لبحث الهجوم حيث لم يستبعد أحد كبار مستشاري الرئيس أي خيار للرد على الحدث المروع.

أما الرياض فقد عبّر مصدر مسؤول في خارجيتها عن الإدانة الشديدة للهجوم الكيماوي داعيا المجتمع الدولي للتحرك وانتهاج الحل السلمي.