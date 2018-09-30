الاسباني جوردي مونتانا يحرز لقب دورة لبنان الدولية للتنس

احرز ​جوردي سامبر مونتانا​ (المصنف 3) لقب فئة الفردي للدورة الدولية الأولى بالتنس للرجال لعام 2018 التي نظمها ​النادي اللبناني للسيارات والسياحة​ (ATCL) على ملاعبه في الكسليك تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة والتي بلغت جوائزها المالية 25 الف دولار اميركي.حضر المباراة النهائية ،التي اقيمت على الملعب الأول،رئيس النادي المنظم الشيخ فؤاد الخازن ونائباه نبيل كرم وكريستيان عنيد واعضاء النادي باتريك مخباط(نائب رئيس اتحاد التنس ورئيس اللجنة الرياضية في النادي) والمحامي ايلي آصاف ونسيب حداد وامين عام الاتحاد اللبناني للتنس ألان صايغ ومندوب الاتحاد الدولي للعبة وائل عباس (مصري الجنسية) وجمهور حاشد ورجال الصحافة والاعلام.وجاء فوز مونتانا باللقب بعد فوزه على