الارجنتين..الآلاف يحتجون بسبب الكهرباء

خرج الآلاف من الأرجنتينيين إلى الشوارع، يوم الخميس، احتجاجا على الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار الغاز والكهرباء بالدولة، في الوقت الذي واصل فيه، الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري خفض الدعم.

ويعمل ماكري، منذ توليه الرئاسة، نهاية العام 2015، على خفض الدعم تدريجيا، في محاولة لتقليص العجز في الموازنة، الذي حدث في عهد سلفه، لكن هذا رفع التضخم بشدة، وجعل احتواء ارتفاع الأسعار أصعب مما كان متوقعا في البداية.

وحمل المحتجون شموعا تعبيرا عن تضامنهم مع من لم يعد بمقدورهم، دفع ثمن إنارة منازلهم بالكهرباء، واقتربوا من مبنى الكونجرس في بوينس أيرس، مطالبين بالعدول عن الزيادات.