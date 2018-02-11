الاحتلال يجري صيانة للشريط الشائك بعد تسلل مواطن لبناني

تقوم دورية من جيش الاحتلال الاسرائيلي باجراء عملية صيانة للشريط التقني، الذي تضرر جراء تسلل اللبناني (ع. م) في منطقة كفركلا، في ظل استنفار لجنود الاحتلال قابله استنفار للجيش اللبناني، حيث قام عناصر من الجيش بقطع طريق كفركلا عديسة منعاً لتواجد المدنيين، تخوفاً من أي احتكاك مع جنود الاحتلال.

وذكرت مصادر أمنية أنّ السلطات اللبنانية تجري اتصالات مع القوات الدولية بهدف استعادة المواطن اللبناني.

وأشارت مصادر أخرى إلى أنّ “سلطات الإحتلال ستعيد المواطن، غداً، وتسلمه لليونيفيل”.

وكان (ع. م) تجاوز السياج الشائك الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، عند نقطة بوابة فاطمة – كفركلا، وبعد اجتيازه مسافة داخل الأراضي المحتلة أتت سيارة من نوع “فان” وأقلته إلى الداخل.

وعلم أنّ المواطن الذي عبر الشريط إلى فلسطين المحتلة، سبق له واجتاز هذا الشريط، واعتبر حينها “مختلا عقلياً”.