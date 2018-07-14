الاحتجاجات بالعراق مستمرة.. والأمن الوطني يتهم “مندسين” بافتعال العنف

بعد أن تعمد مئات المحتجين اقتحام مطار مدينة النجف، مساء الجمعة، ما أدى إلى إيقاف الحركة الجوية، اغلق آخرون في البصرة اليوم منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت.

وبعد انسحاب المتظاهرين، استُؤنفت الرحلات الجوية في مطار مدينة النجف الواقعة جنوب غربي العاصمة العراقية، ورفع حظر التجوال عن المدينة.

وتشهد النجف والبصرة والناصرية والعمارة، احتجاجات على سوء الخدمات الحكومية، والفساد الإداري وتردي الوضع الاقتصادي، ما دفع السلطات المحلية إلى فرض حظر للتجوال.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضي لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب “القرنة 2″، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3.

وفي وقت سابق، عمد بعدد من متظاهرين إلى إحراق مقرات تابعة لكتائب “حزب الله” في محافظة النجف.

هذه الاحتجاجات دفعت بالمجلس الوزاري للأمن الوطني لعقد اجتماع طارئ في ساعة متأخرة من مساء الجمعة برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الأمني.

واتهم المجلس من وصفهم بـ”المندسين” بافتعال أعمال العنف. وقال البيان: “رصدت أجهزتنا الأمنية والاستخبارية مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة”.

وأكد المجلس أن السلطات العراقية “ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون”، مضيف أن “الإساءة للقوات الأمنية تعد إساءة بحق البلد وسيادته”.

وأعرب المجلس عن وقوفه “مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين”، مشيرا إلى أن الحكومة “تبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات للمواطنين”.