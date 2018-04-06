فقد أعلن مدير التقنية في “فيسبوك” مايك شكرويبر، يوم الأربعاء أن الموقع سيضع رابطا في فوق رابط “آخر الأخبار News feed”.

وبفضل هذه الخاصية الجديدة سيعلم المستخدم فيما إذا كانت بياناته قد تسربت فيما بات يعرف بـ” فضيحة كامبريدج أناليتيكا”، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتشار وسم “احذفوا فيسبوك” DeleteFacebook# من جديد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن وعد مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج في مقابلة أجريت في 21 مارس/ آذار أنه يمكن لأي مستخدم استعمال الخاصية الجديدة ليعرف إذا كانت بياناته قد جرى انتهاك خصوصيتها.