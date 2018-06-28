الاتحاد الفرنسي يصدم زيدان ويجدد الثقة بـ ديشامب

جدد ​نويل لو غريه​ ، ​رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم​ الثقة في ​ديديه ديشامب​ مدرب المنتخب ، مؤكدا أنه لا مجال للاستغناء عن خدماته قبل انتهاء عقده .

وصرح لو غريه لقناة آر تي إل :” ديشامب سيواصل مسيرته رفقة المنتخب حتى 2020 “.

وارتبط الفرنسي المخضرم ​زين الدين زيدان​ مدرب ريال مدريد الاسباني السابق بتولي قيادة ​المنتخب الفرنسي​ خلفاً لديشامب ، في حال حدوث أي إخفاق للديوك في ​مونديال روسيا​ ، الا ان تصريح رئيس الاتحاد الفرنسي يضع حداً لهذه التوقعات ، وأكد الثقة بديشامب بغض النظر عن نتائج مونديال الروسي .