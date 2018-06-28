الاتحاد الفرنسي يصدم زيدان ويجدد الثقة بـ ديشامب

جدد نويل لو غريه ، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الثقة في ديديه ديشامب مدرب المنتخب ، مؤكدا أنه لا مجال للاستغناء عن خدماته قبل انتهاء عقده .
وصرح لو غريه لقناة آر تي إل :” ديشامب سيواصل مسيرته رفقة المنتخب حتى 2020 “.
وارتبط الفرنسي المخضرم زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني السابق بتولي قيادة المنتخب الفرنسي خلفاً لديشامب ، في حال حدوث أي إخفاق للديوك في مونديال روسيا ، الا ان تصريح رئيس الاتحاد الفرنسي يضع حداً لهذه التوقعات ، وأكد الثقة بديشامب بغض النظر عن نتائج مونديال الروسي .
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