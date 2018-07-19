الاتحاد الاوروبي أبدى قلقه بعد التصويت على قانون الدولة اليهودية وتركيا نددت بالقانون

ابدى الاتحاد الاوروبي “قلقه”، اليوم، بعد تبني الكنيست الاسرائيلي قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي”، معتبرا انه يهدد ب”تعقيد” حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني: “نحن قلقون

وقد اعربنا عن قلقنا لسلطات اسرائيل”.

واضافت: “نحترم سيادة اسرائيل، ولكن ينبغي احترام المبادئ الاساسية وبينها حق الاقليات”.

وذكرت بان “حل الدولتين هو الحل الذي يدافع عنه الاتحاد الاوروبي وينبغي القيام بكل ما هو ممكن لتجنب وضع العراقيل ومنع هذا الحل من ان يصبح حقيقة”.

واعتبرت ان القانون الاسرائيلي “يهدد بالتأكيد بتعقيد الامور”.

وكررت المتحدثة: “سنعمل مع سلطات اسرائيل على كل ما يهدد بعدم تحقيق حل الدولتين”.

تركيا

في أنقرة، نددت تركيا بقانون “الدولة القومية اليهودية”، مؤكدة انه “يطيح مبادئ القانون الدولي”.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ان هذا القانون “يطيح مبادئ القانون الدولي وينسف حقوق المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل”.

واعتبرت ان الاجراء الاخير هو “ثمرة ذهنية بائدة وتنطوي على تمييز”.

الوكالة الوطنية