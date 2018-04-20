الاتحاد الاسباني يثبّت موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

ثبّت الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد المواجهة المرتقبة بين الغريمين ​برشلونة​ و​ريال مدريد​ في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني (​الليغا​) .

وأعلن الاتحاد الإسباني أن موقعة الكلاسيكو ستقام على ملعب “​كامب نو​” الخاص بالفريق الكتلوني في السادس من أيار المقبل، على أن تنطلق عند الساعة 21:45 بتوقيت بيروت .

وينفرد فريق برشلونة بصدارة الدوري الاسباني برصيد 83 نقطة، بينما يحتل حامل اللقب ريال مدريد المركز الثالث برصيد 68 نقطة، قبل 5 جولات من نهاية منافسات بطولة ” الليغا ” .