الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على كوريا الشماليّة الاثنين، في إطار الجهود الدوليّة الرامية إلى معاقبة نظامها بسبب برامجه النووية والباليستية.

ووقّع وزراء خارجيّة الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ، على حزمة جديدة من الاجراءات تتضمّن حظراً على الاستثمارات في كوريا الشماليّة وعلى تصدير دولهم النفط إلى بيونغ يانغ، بحسب بيان صادر عن التكتّل.