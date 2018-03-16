الاتحاد الأوروبي يدعم قطاع الأمن في لبنان بمبلغ 50 مليون يورو

في خطوة لدعم قطاع الأمن في لبنان، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 50 مليون يورو، لافتا إلى أن هذه الحزمة “تشمل 46.6 مليون يورو لتعزيز حكم القانون، ودعم الأمن ومكافحة الإرهاب حتى عام 2020 و3.5 مليون يورو لدعم أمن المطار”.

وفي بيان وزعته بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني عن هذه الحزمة خلال الاجتماع الوزاري الثاني في روما حول دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وقالت: “يمكن للبنان الاعتماد على شراكة الاتحاد الأوروبي الطويلة الأمد في مواجهة تحدياته الحالية، من المساعدات الإنسانية إلى التعاون التنموي، وكذلك في الاقتصاد والأمن. ومع هذه الحزمة الجديدة، يعيد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه لقطاع الأمن اللبناني وتقوية المؤسسات اللبنانية التي تعتبر ضرورية لضمان استقرار البلاد وأمنها ووحدتها لصالح الشعب اللبناني والمنطقة ككل”.

وأفاد البيان الى أن الحزمة الجديدة تشكل “جزءا من دعم الاتحاد الأوروبي الشامل والطويل الأمد لقطاع الأمن في لبنان، إذ خصص الاتحاد أكثر من 85 مليون يورو للقطاع ككل منذ عام 2006. وقد شملت أنشطة الاتحاد الأوروبي دعم بناء قدرات القوى الأمنية اللبنانية، والإدارة المتكاملة للحدود، فضلاً عن الحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والأعمال المتعلقة بالألغام. وهذه السنة، يتم التركيز على الإدارة المتكاملة للحدود ومكافحة الإرهاب”.

يهدف الالتزام بتوفير مبلغ 46.6 مليون يورو لدعم لبنان في تعزيز حكم القانون والأمن ومكافحة الإرهاب حتى عام 2020. أما مبلغ 3.5 مليون يورو فيهدف إلى حماية مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من أنشطة التهريب والتهديدات الإرهابية، وسيجري بواسطته تدريب الأجهزة المختصة العاملة في المطار والخاضعة للسلطة المدنية، وسيسمح بإدخال تحسينات على الهيكليات الأساسية الأمنية القائمة.