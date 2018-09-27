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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يختار المانيا لاستضافة بطولة اوروبا 2024
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يختار المانيا لاستضافة بطولة اوروبا 2024
فى:
27 سبتمبر 2018, 16:25
فى:
الأخبار
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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يختار المانيا لاستضافة بطولة اوروبا 2024
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