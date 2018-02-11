الاتحاد الأوربي: عزل اللاجئين “قنبلة موقوتة”

أكدت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي أن على الاتحاد أن يستثمر في اللاجئين لتفادي “قنبلة نووية”، تتمثل في اضطرابات مدنية .

واعتبرت المفوضة الأوروبية للسياسة الإقليمية كورينا كريتو أنّ التكامل الاجتماعي “مسألة في غاية الأهمية في السنوات المقبلة”.

وقالت كريتو “إذا سمحنا بانغلاق اللاجئين على أنفسهم، أو بعزلهم فسيصبح ذلك قنبلة نووية في المستقبل”.

ويخصص الاتحاد الأوروبي موازنة 350 مليار يورو لإنفاقها حتى عام 2020 على ما يسمى سياسة الدمج، بهدف تقليل الفروق بين الطبقات في مختلف أنحاء القارة ولاسيما بضخ المال في دول شرق القارة الأوروبية وجنوبها.

وتراجعت أعداد اللاجئين المقبولين في دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في العام 2015، بعد أن تدفق مليون لاجيء ومهاجر بالزوارق على اليونان وإيطاليا. كما رفضت بولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك قبول بعض الوافدين الجدد.

وأشارت كريتو، مستشهدة بجزيرة تشيوس اليونانية الصغيرة، الى أن الاشتباكات الواقعة بين سكان ولاجئين نتيجة زيادة أعداد الوافدين توقع رؤساء البلدية في المنتصف .