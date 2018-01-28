الابيض يزين الجبال بعد إنحسار العاصفة وموسم التزلج ينطلق

مع إنحسار المنخفض الجوي الذي أطلق عليه اسم “اوسكار”، تكللت جبال لبنان بالثلوج، إنتعش موسم التزلج بقوة.

وبعد انتظار طويل، إنطلق موسم التزلج الذي ينتظره هواة هذه الرياضة من اللبنانيين، والعرب والأجانب، حيث فتحت منصات التزلج، والفنادق أبوابها أمام زوارها للاستمتاع بممارسة رياضاتهم الشتوية.

بدوره، جال وزير السياحة أفيديس كيدانيان، على مراكز التزلج في كفرذبيان، إيذانا بإفتتاح الموسم، مؤكداً إيلاءه الاهتمام الكامل للسياحة الشتوية.

وأكد أن “لبنان من أهم البلدان التي تتمتع بسياحة شتوية وخصوصا في هذه المنطقة. نحن قادرون من خلال هذا المشهد ان نتكلم عن لبنان الذي نريده. سبق وان قلت اننا بحاجة الى التوازن في الاخبار بين الامور السلبية والايجابية في البلد. أتمنى على وسائل الاعلام ان تظهر النواحي الايجابية في بداية نشراتها الاخبارية، ومن المفترض ان نفتخر بما لدينا من نعم في هذه الطبيعة، فهذا هو لبنان “قطعة سماء”.

وتابع: “ما أتمناه، هو استمرار هذا التعاون الموجود بين السلطات المحلية والمؤسسات السياحية الخاصة وخصوصا التنظيم الذي لمسته اليوم في حركة المرور، بعد ان كان السياح والمواطنون يعانون من زحمة خانقة للوصول الى مراكز التزلج، الجميع هنا يعملون من أجل تنظيم هذه الامور تسهيلا لشؤون الزوار وللاستمتاع بأوقاتهم”.

وقال: “من واجبنا كوزارة سياحة ايضا التسويق لهذه المنطقة، من خلال تواصلنا مع منظمي الرحلات والمؤتمرات والنشاطات في العالم وارسال منشورات اليهم تظهر ما لدينا من جمال للطبيعة”.

هذا وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون طقس الاثنين غائماً جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المحلية في أقصى الجنوب صباحاً.