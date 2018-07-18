الابتسامة أيضاً تشيخ..

كثُر الحديث عن شيخوخة البشرة وكيفيّة معالجتها والوقاية منها، لكن هل تعلمون أن مظاهر الشيخوخة يمكن أن تطال أيضاً #الابتسامة وتحديداً الأسنان، وأن هناك مجموعة من الخطوات العمليّة التي يمكن اعتمادها لتأخير ظهورها.

العناية المضادة للشيخوخة

العناية بشباب الوجه لا تكتمل دون الاهتمام بإشراقة الابتسامة، في وقت أصبح فيه الحفاظ على أسنان بيضاء مهمة صعبة جداً. وتلعب الوراثة، والتعرض المفرط للفلورايد أثناء الطفولة، وإصابات الأسنان، واستهلاك القهوة والتدخين دوراً في صعوبة الحفاظ على بياض وشباب الأسنان. اتبعي هذه النصائح للحفاظ على أسنانك بيضاء، وإظهار ابتسامة رائعة تنير وجهك.

• اعتني بأسنانك بنفس الدقة التي تعتنين بها ببشرتك.

• احرصي على تنظيف أسنانك بانتظام ودقة عن طريق فركها بلطف ولكن بحزم حتى أسفل الفك.

• اختاري فرشاة أسنان متوسطة، لا تكون قاسية جدا ولا لينة جدا. وإذا كانت لثتك حساسة، اختاري فرشاة ناعمة. أما إذا كانت أسنانك قوية فاختاري فرشاة أسنان ذات شعيرات صلبة.

• الأوقات الثلاثة التي يجب أن تنظفي فيها أسنانك، الصباح والظهر والمساء، بعد كل وجبة تخلصك من بقايا الطعام العالقة على الأسنان، كما تبقي رائحة فمك منعشة.

• لا تستخدمي فرشاة الأسنان أكثر من شهرين، ثم عليك استبدالها.

• اختاري معجون أسنان يحتوي على الفلورايد الذي يقوّي مينا الأسنان.

• من الضروري استخدام خيط الأسنان مرة يوميا لإزالة بقايا الطعام التي لا تستطيع الفرشاة التخلص منها.

العلاجات المضادة للشيخوخة

شيخوخة الأسنان تجعل الجير يبدو واضحاً، والوقاية منها تتمّ في عيادة طبيب الأسنان الذي يعمل على تقييم حالة أسنانك. إذا كانت في حالة جيدة، سيبدأ بتنظيف الأسنان وإزالة الترسبات منها وصقلها.

أما الهدف الأساسي من التنظيف فيكون إزالة ترسبات الأسنان وتنظيف الأماكن التي لا تصل إليها شعيرات فرشاة الأسنان. أما صقل الأسنان فيساعد على إزالة البقع التي تظهر عليها بمرور الوقت. وحين تصبح أسنانك سليمة ونظيفة، يمكن الانتقال إلى عملية التبييض ببيروكسيد الهيدروجين، التي تكسب أسنانكِ بياضاً مشرقاً.

تجنبي الإفراط في تنفيذ عملية تنظيف وإزالة ترسبات الأسنان في العيادة لتجنّب تحسّس أسنانكِ، ولا تقومي بها أيضا خلال الحمل أو إذا كنت تعانين من التسوس أو من آفات أخرى في الفم.

منتجات تبيّض الأسنان

تساهم مستحضرات تبييض الأسنان في جعل الابتسامة أكثر شباباً. وقد أصبح استخدامها شائعاً، وهي تتوفر عادةً في الصيدليات. وللوصول إلى اللون الأقرب إلى اللون الأبيض، اشتري مجموعة تبييض الأسنان لاستخدامها كعلاج على مدى أسبوعين تقريبا. واعلمي أن النتيجة تختلف من شخص لآخر، وقد تكون واضحة بعد أيام قليلة من الاستخدام.

• كيف تعمل هذه المنتجات؟

يكفي وضع المنتج على الأسنان بمساعدة عصا مخصّصة لهذا الغرض، ثم اتركيه يجف لعدة ثوان. يذكر أن هذه المنتجات غالباً ما تكون شفافة. من الضروري أن تتركي فترة ستة أشهر بين كل مرة تستخدمين فيها العلاج. فهذه المنتجات أساسها بيروكسيد الهيدروجين ويجب استخدامها على أسنان سليمة.

نظام متوازن يحارب شيخوخة الابتسامة

تسرّع المشروبات والمواد الغذائية التي تحتوي على صبغات بكميات كبيرة (المشروبات الغازية وعصير الفواكه والشاي، الخ) تسوس الأسنان الذي يؤدي بدوره إلى شيخوخة الابتسامة.

ولتجنّب ذلك تبنّي النصائح التالية:

• اشربي الكثير من الماء أو الحليب.

• اختاري الأغذية الطازجة مثل الفواكه والخضروات.

• تناولي الشوكولاتة بدلاً من الحلوى.

• انهي وجبتك بمادة حامية مثل الجبن، أو كوب كبير من الماء، أو مضغ علكة خالية من السكر إذا كنت لا تستطيعين تنظيف أسنانك بعد كل وجبة.

• تجنّبي استهلاك الطعام بين الفطور والغداء والعشاء.

• تناولي فقط 3 وجبات يوميا (الفطور، وجبة خفيفة في الصباح، الغذاء، وجبة خفيفة بعد الظهر، العشاء).

• لا تتناولي المشروبات أو الأغذية الحامضية قبل النوم.

• التدخين يزيد من اصفرار الأسنان، وقد تميل نحو السواد على المدى البعيد. لذا خففي أو توقفي عن التدخين وخففي قدر المستطاع من استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين.

المصدر: العربية.نت