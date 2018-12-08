وتقوم فكرة اللعبة التي تشارك فيها الغوريلا على تحريك حبة فول سوداني، وسط عدد من العراقيل باستخدام عصا صغيرة لتنقلها من خلال فتحات كثيرة حتى تسقط وتحصل عليها.

وحسبما نقلت “رويترز”، فقد فكرت بعض الغوريلا في طريقة أسهل للحصول على حبة الفول السوداني.

وصرحت الطبيبة فاي كلارك من حدائق حيوان بريستول: “رصدنا الكثير من سلوكيات الغش، حيث اقتربت الغوريلا من الفتحات وحاولت شفط حبة فول السوداني بشفتيها، في حين أن هذا ليس هو المقصود من اللعبة”.

واعتبرت الطبيبة أن هذا السلوك “يظهر أن الغوريلا ذكية وبمقدورها ابتكار إستراتيجيات حل جديدة للوصول إلى الطعام”.

وأوضحت: “لديها بعض القدرات الرائعة على حل المشاكل، وهو شيء ربما لم نشهده من قبل”.

ويؤكد العلماء أن اللعبة نالت إعجاب عدد من حيوانات غوريلا السهول الغربية منذ تقديمها لها هذا العام، إذ كان بعضها يعود للعببها حتى عندما تنفد حبات الفول السوداني.

ويسعى المشروع إلى “وضع الغوريلا في حالة نفسية يجابية من السعادة والرضا”، حسب المسؤولين عن الحديقة.

(سكاي نيوز عربية )