الإنتخابات في موعدها وفق النسبي ومن دون البطاقة البيومترية

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون من قصر بعبدا الاثنين، أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها على أساس القانون النسبي.

وأشار خلال لقاء مع هيئة الإشراف على الانتخابات، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى أن “الانتخابات على اساس القانون النسبي ستكون للمرة الاولى في تاريخ لبنان وكل ما يقال غير ذلك لا يمكن الاعتداد بها”.

ودعا اعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات الذين اقسموا اليمين القانونية امامه الى ممارسة مسؤوليتهم ضمن الصلاحيات المحددة لهم في قانون الانتخابات والتي تشكل الاطار الوحيد لعمل الهيئة وضمان استقلاليتها وشفافيتها.

واعتبر “ان التجارب السابقة اعترتها شوائب كان من الممكن تفاديها لو التزم الجميع الانظمة المرعية الاجراء والمهل القانونية”، داعيا اعضاء الهيئة الى الوفاء بقسم اليمين لضمان نجاحهم وحياديتهم في ممارسة عملهم.

بدوره، لفت الوزير المشنوق إلى أن “الانتخابات ستجرى في موعدها من دون أي تفكير بالتأجيل”.

وأشار الى ان الوقت لن يسمح بالانتهاء من البطاقة البيومترية كما ان آلية تطبيق القانون بحاجة الى اعادة مناقشة بموجب خطة سنتقدم بها الى مجلس الوزراء واقتراح قانون الى مجلس النواب.