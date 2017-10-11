الإنتخابات في موعدها.. وبري يدعو للوحدة لتحصين الداخل من التهديدات

من الطابع الاقليمي المقلق المتمثل بالتهديدات الاسرائيلية الى العقوبات الاميركية انطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري ليتحدث عن اهمية اللقاء الثلاثي الذي جمعه والرئيس سعد الحريري الى مائدة النائب وليد جنبلاط قبل ايام.

وأكد أن “اهم سلاح لمواجهة التحديات والأخطار في المنطقة هو الوحدة بين اللبنانيين. وان كل ما يحصل على المستوى الداخلي من خطوات لتعزيز هذه الوحدة هو اهم بل العامل الأساسي لتحصين لبنان”.

ونقل النواب عنه ان اللقاء الثلاثي الذي جمعني مع الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط ليس موجهاً بطبيعة الحال ضد اي طرف او فريق.

في المقابل تحفظ نواب حزب الله عن الرد على قراءتهم للقاء واكتفوا بالقول: “لا تعليق”.

من جهة ثانية، إستقبل الرئيس بري بعد لقاء الاربعاء وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي قال: “مع دولة الرئيس بري لا تحتاج الى كثير من الوقت لتأخذ الاجوبة على أسئلتك. تم الحديث حول الإنتخابات النيابية وقانون الإنتخابات وما يجب ان نقوم به لإجراء هذه الإنتخابات في موعدها. ودولة الرئيس منفتح وجاهز لكل مناقشة حول هذا الموضوع”.

وأكد أن لا شيء يعيق الانتخابات فنص القانون موجود ويسمح بإستعمال الهوية او جواز السفر”.

وردا على سؤال وصف اللقاء الثلاثي بالايجابي والبناء الهادف الى تعزيز التحاور بين القوى لأخذ الاحتياطات اللازمة لأن ما يحل حولنا كتير كبير.