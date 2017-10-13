الإمارات: طهران تدعم التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم

أعلنت دولة الإمارات العربية دعمها الكامل لاستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية الجديدة للتعامل مع سياسات إيران.

وقالت أبوظبي إن السياسات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.

نوّهت إلى أن طهران تدعم التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم.

كذلك، أكدت أبوظبي التزامها بالعمل مع واشنطن والحلفاء للتصدي للتهديدات الإيرانية.

وكانت الخزانة الأميركية، قد أعلنت الجمعة، أنها وضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.

وشملت هذه العقوبات الأميركية الجديدة 4 كيانات، بينها شركة صينية، وذلك لعلاقتها بالحرس الثوري