الإمارات ستخاطب منظمة الطيران الدولي بشأن الانتهاكات القطرية

واستعرض ممثلون عن القوات المسلحة الإماراتية وهيئة الطيران المدني – خلال لقاء نظمته الوزارة بمقرها في أبوظبي بحضور سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمملكة العربية والسعودية ومملكة والبحرين وجمهورية مصر العربية المعتمدين لدى الدولة -حقيقة التصعيد القطري المتمثل بتهديد الطيران المدني والعسكري وتفنيد ادعاءاتها باختراق طائرة عسكرية إماراتية لمجالها الجوي حيث تم تقديم عرض تضمن إحداثيات وصورا من الرادارات موثقا الانتهاكات القطرية.

وقالت الهيئة إن ما قامت بها الطائرات القطرية يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السلطات القطرية لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية المعترف بها دوليا وان تصرفها يهدد سلامة الملاحة الجوية و الركاب.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش خلال اللقاء أن ما قامت به السلطات القطرية بحق الطائرات الاماراتية وسلامة الملاحة الجوية يؤكد عزمها مواصلة تصعيد الموقف وأن ما حدث لم يكن مصادفة وإنما هو تصرف ممنهج ويمثل كارثة لأنه يعرض حياة المدنيين للخطر.

وأكد أن رد الدولة على الانتهاكات القطرية سيكون متزناً وقانونياً هدفه أمان الأجواء وسلامة أرواح الركاب، وحذر من أن أي من هذه الحوادث كان بامكانها أن تؤدي إلى كارثة تطال حياة المدنيين، وَتمثل تصعيدا غير مسؤول في الأجواء السياسية التي تخلقها قطر عبر أزمتها.