الإمارات تسيطر على طائرة محملة بالمتفجرات في اليمن

أعلنت وكالة أنباء الإمارات أن الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الإماراتية في اليمن، تمكنت من اكتشاف والسيطرة على طائرة مسيرة من نوع “قاصف 1 الإيرانية” محملة بالمتفجرات، أمس الثلاثاء.

وفي التفاصيل، كانت الطائرة الإيرانية تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية، المدعومة من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في الساحل الغربي من اليمن.

واكتشفت الفرق المختصة خلال فحص مكونات الطائرة كمية كبيرة من المواد المتفجرة، كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة.

وأكد التحالف الذي تقوده السعودية الاستمرار في التصدي لهذه القدرات الإيرانية، التي تشكل تهديدا مباشرا ليس فقط على القوات والشعب اليمني، لكن أيضا تهدد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، على غرار تهديدها للمنشآت المدنية، مثل ما حصل مؤخرا في مطار أبها في السعودية.